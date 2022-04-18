Оккупанты угнали ассенизатор, перепутав его с бензовозом (фото)

Российские оккупанты продолжают воровать у мирных жителей Украины автомобили. На этот раз солдаты «второй армии мира»‎ утащили бензовоз, который на деле оказался машиной для очистки выгребных ям.

Они даже успели нанести на кузов авто букву «V». При этом разобраться, что получили в качестве трофея не смогли. Почему так – судить сложно. Вероятно, у рашистов не принято пользоваться таким транспортом. Вот они ее и приняли за бензовоз.

Судя по тому, что рядом с уже знакомой буквой появилась надпись «говно», оккупанты все же осознали свою ошибку. Вероятно, это произошло тогда, когда они не смогли слить из цистерны топливо или наоборот, залить в нее. Интересно, сколько времени потребовалось оркам, чтобы осознать степень своей тупости.

«Перепутали с бензовозом и забрали у местных жителей. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы. Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться», – говорится на странице в Facebook 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.