Оккупанты угнали ассенизатор, перепутав его с бензовозом (фото)
Российские оккупанты продолжают воровать у мирных жителей Украины автомобили. На этот раз солдаты «второй армии мира» утащили бензовоз, который на деле оказался машиной для очистки выгребных ям.
Они даже успели нанести на кузов авто букву «V». При этом разобраться, что получили в качестве трофея не смогли. Почему так – судить сложно. Вероятно, у рашистов не принято пользоваться таким транспортом. Вот они ее и приняли за бензовоз.
Судя по тому, что рядом с уже знакомой буквой появилась надпись «говно», оккупанты все же осознали свою ошибку. Вероятно, это произошло тогда, когда они не смогли слить из цистерны топливо или наоборот, залить в нее. Интересно, сколько времени потребовалось оркам, чтобы осознать степень своей тупости.
«Перепутали с бензовозом и забрали у местных жителей. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы. Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться», – говорится на странице в Facebook 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.