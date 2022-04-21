Олимпийский чемпион Жан Беленюк передал ВСУ внедорожники (фото)

Украинский нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк с первого дня войны помогает нашим бойцам. В этот раз он передал ВСУ два внедорожника.

Как сообщил Беленюк, автомобили были куплены его знакомыми из Америки, которым небезразлична ситуация в Украине. Машины в ближайшие дни отправятся на передовую и будут служить украинским защитникам.

«Не думал, что когда-нибудь буду радоваться евробляхе, но сегодня именно тот день! До меня доехали эти внедорожники, которые были приобретены при содействии знакомых из далекой Америки. Спасибо всем кто приобщился! Надеюсь, они будут служить верой и правдой нашим бойцам на передовой, и приближать нам победу. Слава ВСУ»,– написал борец.