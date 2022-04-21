Владельцев просят забрать автомобили с паркинга аэропорта «‎Борисполь»

На парковках и многоуровневом паркинге международного аэропорта «‎Борисполь» находится довольно много автомобилей. Администрация аэроузла просит владельцев забрать машины и освободить стоянки.

Сообщается, что плата за парковку взыматься не будет. Забрать автомобиль может как владелец, так и его доверенное лицо. Для этого на блокпосте на въезде в аэропорт нужно предъявить удостоверение личности и свидетельство о регистрации транспортного средства (оригинал или документ в приложении «Дія»).

«Передать право на управление автомобилем доверенному лицу можно в самом приложении «Дія». Верим в нашу победу и уже с нетерпением ждем встречи с вами. Все будет Украина!»,– говорится в сообщении.