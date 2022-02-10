OPEL Mokka нацеливается на звание «Лучшего кроссовера года в Украине 2022»

Кроссовер OPEL Mokka нацеливается на победу и титул «Лучший кроссовер года в Украине 2022» в финале акции «Автомобиль года в Украине 2022» Данный факт важен и для модели OPEL Mokka в частности, и для Бренда в целом. Ведь сегодня Бренд OPEL делает особый акцент на развитие модельного ряда кроссоверов в Украине и новинка OPEL Mokka является одним из ярких символов того: автомобиль дебютировал в середине 2021 года, но уже успел собрать немало позитивных отзывов и обрести многочисленных покупателей.

Все потому, что OPEL Mokka – это больше, чем просто кроссовер. Это символ перемен для Бренда и в мире, и в Украине. Это новые возможности для покупателей. Это оригинальная и яркая модель, которая находит в себе смелость отличаться от других. И вот почему…

Новое поколение OPEL Mokka – как символ глобальных перемен Бренда!

Именно так и не меньше: этот компактный кроссовер стал символом больших перемен для всего Бренда. Ведь новое поколение OPEL Mokka впервые среди серийных моделей получило дизайн в стиле OPEL Vizor – новое, стильное, узнаваемое оформление передней части автомобиля. Также кроссовер OPEL Mokka впервые продемонстрировал и новую концепцию обустройства салона Pure Panel: большие дисплеи и «чистые» поверхности, минимум лишних деталей, максимум внимания на дорогу и главные органы управления. Наконец, кроссовер OPEL Mokka также предлагается в версии GS Line со спортивными акцентами. Все это позволяет говорить о том, что именно OPEL Mokka стал первооткрывателем новой главы Бренда и, даже можно сказать, «новым лицом» OPEL.

Инновационное оснащение – в массовые автомобили!

Одной из особенностей автомобиля OPEL Mokka является его великолепное оснащение. Причем сейчас разговор идет не только о многочисленных система безопасности и комфорта: мониторинг «слепых зон» зеркал, интеллектуальный круиз-контроль, система экстренного торможение в городе, функция контроля рядности движения – все это является вполне ожидаемым для такого современного автомобиля, как OPEL Mokka. Однако новинка готова предлагать по настоящему уникальные системы: к примеру, матричные светодиодные фары IntelliLux LED и передние сиденья с сертификацией AGR – это оснащение, которое еще недавно было доступно только в автомобилях более высокого класса.

Современные двигатели и даже электромотор – для удовольствия за рулем!

Кроссовер OPEL Mokka использует мощные и экономичные бензиновые двигатели серии Direct Injection Turbo в паре с классической МКПП или передовой 8-ступенчатой АКПП. Благодаря такому сочетанию и возможности выбора ездового режима «Sport/Norma/Eco», каждый водитель получит от автомобиля максимальное удовольствие за рулем вне зависимости от своего стиля управления.

Кроме того, в гамме модели представлена и электрическая версия OPEL Mokka–e, что очень символично: первый электромобиль Бренда в Украине – это вариация яркого, смелого, инновационного кроссовера OPEL Mokka нового поколения!

Напомним, что автомобиль OPEL Mokka уже доступен для покупателей в Украине по цене от 626 тыс. грн. И все эти преимущества в сумме выводят инновационный кроссовер OPEL Mokka в финал всеукраинской акции «Автомобиль года в Украине 2022» и делают его главным претендентом на титул «Лучшего кроссовера года в Украине».

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