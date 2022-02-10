Новости Tesla сократила оснащение Model 3 и Model Y, но клиенты не в курсе

Так компания Маска пытается справиться с нехваткой чипов

Tesla тайком урезала оснащение двух популярных моделей — Model 3 и Model Y. Правда, это касается только автомобилей китайской сборки. По некоторым данным, они лишились дополнительного электронного блока управления в рулевом механизме. Это было сделано для того, чтобы сократить нехватку полупроводниковых чипов, но будущим клиентам об этом не сообщили. С завода «китайской» Гигафабрики сошло уже несколько десяткой тысяч «урезанных» электрокаров.

Отсутствие ранее устанавливаемого блока, якобы никак не отразится на безопасности, поскольку, он играл роль резервного. С другой стороны такая мера позволит Tesla изрядно сэкономить, особенно учитывая затянувшийся полупроводниковый кризис.

Интересно еще и то, что автопилот второго уровня, который сейчас используется в Tesla, может работать без детали. С продвинутой версией Full Self-Driving (FSD) куда сложнее. Обновление для нее пользователи могли устанавливать «по воздуху». Владельцам «урезанных» Model 3 и Model Y китайской сборки вряд ли это удастся сделать самостоятельно.

Стоит напомнить, что Tesla поставляет электромобили Model 3 и Model Y со своей фабрики в Шанхае не только на рынок Китая. На «китайских» Теслах ездят жители ряда европейских стран и Австралии. В частности, в Европе проблемы с FSD могут возникнуть у клиентов марки из Великобритании и Германии.