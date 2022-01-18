Определена крупнейшая в мире зона свободная от автомобилей

Ею станет центр Берлина

Поданная в апреле 2020 года петиция от группы местных активистов Volksentscheid Berlin Autofrei (Народный референдум за Берлин без автомобилей) набрала нужное количество подписей — 50 тысяч. Теперь ее рассматривает сенат Берлина, который должен вынести свое окончательное решение менее, чем через месяц. Если оно будет положительным, то немецкая столица станет самой крупной в мире зоной свободной от автомобилей. Ее площадь составит 88 кв. метров.

Заезжать в экологически чистую зону смогут только автомобили экстренных служб, сервисов доставки и некоторые другие. Все они получат специальные разрешения, дающие право находится там, куда нельзя будет заезжать другим. Границей свободной от автомобилей зоны предложили условно считать кольцевую железную дорогу Берлин-Рингбан. Именно она окружает центр немецкой столицы.

Кроме автомобилей-исключений местные жители также смогут пользоваться каршеринговыми сервисами, правда, не более 12 раз в год. При этом это касается только длительных поездок.

По мнению активистов, подавших петицию, ее принятие поможет сделать город чище. В первую очередь, улучшится качество воздуха и увеличится пространство, которое предлагают использовать для детских площадок и установки лавочек для отдыхающих и пожилых людей.