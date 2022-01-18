Ford представил еще один Mondeo

Седан предназначен только для одного рынка

Ford представил седан Mondeo новой генерации, который поступит в продажу в 2022 году. Внешне новинка напоминает что-то среднее между кросс-хэтчем Evos и внедорожником Equator. У этих двух автомобилей седан позаимствовал оптику и дизайн решетки радиатора.

Как будет выглядеть салон, пока не понятно, поскольку производитель не предоставил его фотографии. Ожидается, что он будет выполнен в стилистике Evos, то есть седан сможет предложить 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедийный комплекс SYNC+ 2.0 с 27-дюймовым тачскрином.

Ford Mondeo нового поколения построен на платформе С2. Как сообщается, все основные узлы и агрегаты седан разделил с китайским Lincoln Zephyr. В движение большой седан Форд будет приводить один мотор — четырехцилиндровый турбированный EcoBoost рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 245 л.с. Двигатель сопряжен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой переднего привода.

Старт продаж нового седана на китайском рынке запланирован на 2022 год. В Европе производство модели завершиться уже в марте. При этом преемника у европейского Mondeo не будет.