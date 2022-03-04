«Ощадбанк», «ПриватБанк» и «Райффайзен Банк» отменяют комиссии по безналичным расчетам

Льготный период будет действовать до отмены военного положения

Крупнейшие украинские банки — Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк — отменяют комиссии за безналичную оплату товаров банковскими картами на период военного положения. Банки призывают бизнес и все торговые предприятия сделать безналичный расчет приоритетным ради безопасности наших граждан.

«Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, оплата которых наличными является дополнительным фактором опасности для каждого», — отмечают в банках.

Также объявлено об отмене эквайринговых комиссий для клиентов этих банков, занимающихся торговлей. Такие особые условия эквайринга распространяются на тех, кто принимает к оплате банковские карты. Изначально льготный период вводится до конца марта и может быть продлен в зависимости от ситуации в стране.

«Максимальная безопасность каждого украинца является для нас главным приоритетом и использование современной платежной инфраструктуры, отказ от наличности является лучшим шагом для этого. Инициатива открыта для международных платежных систем, всех банков, ритейлеров и других заинтересованных сторон», – говорится в совместном заявлении банков.