Volkswagen, Skoda и Suzuki покидают Россию

Мировые автопроизводители продолжают останавливать поставки и производства в России из-за агрессии против Украины

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей Volkswagen и Skoda на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и прекращении поставок в Россию.

«На фоне нападения России на Украину Volkswagen принял решение остановить выпуск автомобилей на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде вплоть до дальнейших распоряжений. Поставки автомобилей в страну из-за рубежа тоже будут немедленно прекращены», — говорится в официальном заявлении немецкого автоконцерна в Twitter.

Ранее в Volkswagen Group объявили о прекращении поставок в Россию новых автомобилей всех брендов, входящих в состав концерна, включая Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini и Ducati.

С 4 марта на заводе в Санкт-Петербурге остановлено производство автомобилей Toyota RAV4 и Toyota Camry. Поставки автомобилей японской марки также остановлены.

Также к санкциям против России присоединилась компания Suzuki. Японская марка прекращает продажи своих автомобилей и мотоциклов на рынке агрессора. У россиян больше нет возможности приобрести новые кроссоверы Suzuki Vitara и SX4, внедорожник Jimny нового поколения, а также мотоциклы V-Storm 650 ABS, V-Storm 650XT ABS, V-Storm 1050 и V-Storm 1050XT.

Прекратили поставки автомобилей и другой своей продукции в Россию компании Mazda и Honda, а Nissan объявил об остановке экспорта кроссовера Pathfinder нового поколения, который выпускает завод компании в США. Также поставки своей продукции остановили Mercedes-Benz и BMW.

На этом фоне автозапчасти в России подорожали на 30-50%, а по некоторым данным — вдвое. И это не только оригинальные комплектующие, но и аналоги.