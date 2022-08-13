Восставший из пепла — репортаж с уникального мотомузея Top Mountain Crosspoint (видео)

Это собрание ретромотоциклов — Top Mountain Crosspoint, расположенное в австрийских Альпах, считается самым высокогорным музеем Европы. А расположен он на высоте 2175 м над уровнем моря. В январе 2021 года с ним случилась страшная беда – коллекция из 230 мотоциклов была уничтожена в страшном пожаре. Однако эту, казалось, невосполнимую потерю восстановили буквально за год.

Какие теперь здесь представлены образцы двухколесной техники, можно увидеть из репортажа известного автомобильного журналиста и историка мототехники Олега Омельницкого, побывавшего в этом музее в июле 2022 года.

Открывает экспозицию Top Mountain Crosspoint самый первый в мире мотоцикл – разработка Даймлера 1885 года, имевшая деревянную раму, тележные колеса со стальными ободами и а-ля лошадиное седло. Далее можно ознакомиться с великолепной коллекцией мотоциклов начала XX века – французскими, чешскими и британскими. В частности, в музее представлен один из первых мотоциклов с коляской – британский Reks.

По большому счету ранние образцы мототехники были мотовелосипедами. И только ближе к 20-м годам начинает формироваться образ привычного для нас мотоцикла – с V-образным двигателем, двухместным седлом и колесами с широкими шинами. И здесь законодателем жанра стал американский Harles Davidson – модель JD. А телескопические вилки впервые появились на мотоциклах BMW уже в 30-е гг.