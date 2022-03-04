Особенности эксплуатации автомобиля в условиях военного времени

Опубликован список вещей, которые нельзя возить в автомобиле

Эксперты опубликовали список вещей, которые можно возить в автомобиле и что запрещено. Так в условиях военного времени в автомобиле не должно быть:

оружия (если вы не военный);

сумок и рюкзаков военного типа;

горючей или другой горючей жидкости в стеклянной или непрочной таре.

В список необходимых вещей входят:

одеяло;

аптечка с расширенным комплектом средств (согласно рекомендациям Минздрава Украины);

вода из расчета 1-3 литра на человека;

зарядки для телефонов, включая питание от розеток автомобиля;

фонарик.

Также необходимо иметь:

запас топлива, антифриза, масла, и тормозной жидкости;

полноценное запасное колесо (лучше два);

туристическая лопата;

прочный буксировочный трос.

Некоторые из этих вещей, например, лопата могут пригодиться вам, в том числе и для защиты от мародеров.