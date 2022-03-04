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Особенности эксплуатации автомобиля в условиях военного времени
Эксперты опубликовали список вещей, которые можно возить в автомобиле и что запрещено. Так в условиях военного времени в автомобиле не должно быть:
- оружия (если вы не военный);
- сумок и рюкзаков военного типа;
- горючей или другой горючей жидкости в стеклянной или непрочной таре.
В список необходимых вещей входят:
- одеяло;
- аптечка с расширенным комплектом средств (согласно рекомендациям Минздрава Украины);
- вода из расчета 1-3 литра на человека;
- зарядки для телефонов, включая питание от розеток автомобиля;
- фонарик.
Также необходимо иметь:
- запас топлива, антифриза, масла, и тормозной жидкости;
- полноценное запасное колесо (лучше два);
- туристическая лопата;
- прочный буксировочный трос.
Некоторые из этих вещей, например, лопата могут пригодиться вам, в том числе и для защиты от мародеров.