От 0,01%: ПриватБанк предлагает бизнес-условия для приобретения автомобилей

Бизнес часто требует расширения парка автомобилей или техники, но свободные средства не всегда доступны. Для этого ПриватБанк предлагает предпринимателям выгодное решение.

Автомобиль необходим предприятиям в различных областях: от малого бизнеса с несколькими торговыми точками до крупных компаний с цепями поставок или потребностью в спецтехнике. Выделить из оборотных средств полную сумму на пополнение парка, как правило, сложно. Здесь пригодятся финансовые инструменты, в том числе лизинг.

Принцип очень прост. Имея в собственности легковой или грузовой автомобиль или спецтехнику, лизингодатель за определенное вознаграждение отдает их клиенту на оговоренный срок. Клиент пользуется автомобилем и постепенно выплачивает его стоимость. В конце концов, оно переходит в собственность пользователя.

Известность этого инструмента в Украине растет. По данным “Украинского объединения лизингодателей”, за три квартала этого года количество предоставленных в лизинг авто выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В чем причина роста его популярности? Вот только несколько:

Без залога: при действии договора авто – в собственности лизингодателя.

Налоговые выгоды: лизинговые платежи относятся к расходам компании-клиента, уменьшая налог на прибыль.

Защита от риска: например, от колебаний валюты или ареста техники.

Крупнейший банк страны, ПриватБанк, расширяет собственные предложения для бизнеса. В частности, он предлагает лизинговые программы на легковые автомобили, минивэны, грузовые автомобили и даже спецтехнику. Лизинг может занять от 12 до 60 месяцев, а первоначальный взнос стартует от 20% стоимости авто. Удобство очевидно: вместо одного авто по полной цене таким образом можно получить сразу пять.

Деньги цифру любят – поэтому ПриватБанк предлагает специальный калькулятор, позволяющий рассчитать расходы по лизингу. Ставка по такой схеме зависит от ряда факторов, в частности, первоначального взноса, срока лизинга, объемов финансирования, а также марки берущегося в лизинг автомобиля.

Выбор брендов широк. Более того, в ПриватБанке – партнерство с десятками официальных дилеров, предлагающих процентную ставку, сниженную до 0,01% годовых. И это честный показатель – без скрытых комиссий и переплат. В число марок входят, среди прочих, Toyota, Renault, Nissan, Peugeot, Opel, Citroen, Mitsubishi, Alfa Romeo, FAW.

Процедура оформления не обременена бюрократией. Так, предварительное решение по финансированию можно получить мгновенно прямо на сайте ПриватБанка. Окончательное – получите в течение 5 дней. Тем клиентам, которые оформляют лизинг на сумму до 7 млн. гривен (а частные предприниматели – до 2 млн. грн.), достаточно предоставить банку пять документов для оформления сделки.

Кстати, лизинг работает и “наоборот”. К примеру, бизнесу необходимо пополнить оборотные средства. ПриватБанк предлагает услугу “Обратный лизинг”. Предприятие продает банку свой транспорт и сразу же получает его обратно в пользование через лизинг. В чем выгода? Бизнес получает свободные средства (около 50-60% стоимости автомобилей) – и может в спокойном режиме платить остаток платежей, не говоря об уменьшении налоговой нагрузки.