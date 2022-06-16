Новости От бампера до рулевого колеса и декора: так выглядит BMW после работы грабителей

За несколько часов воры сняли с автомобиля запчастей на 20 тысяч евро

Полиция города Меттманн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) разыскивает свидетелей дерзкого ограбления автомобиля 22-летнего жителя Хильдена. Его BMW 3 серии в кузове F30 разобрали прямо на парковке.

Незадолго до полуночи владелец оставил автомобиль на парковке в Хильдене на площади Линденплац. А уже около 5:35 утра двое случайных прохожих заметили, что у автомобиля нет капота, переднего бампера и нескольких деталей из моторного отсека. Они и вызвали полицию.

Всего за несколько часов грабители сняли с автомобиля деталей на 20 тысяч евро. В списке украденного даже рулевое колесо, ручка переключения коробки передач, центральная консоль и отдельные элементы отделки дверных карт. Не говоря уже о более дорогих элементах, таких как приборная панель и мультимедийная система. Унесли даже радиатор. Интересно, что популярные среди грабителей автомобилей колеса и каталитические нейтрализаторы остались на месте.