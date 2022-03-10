Отслеживать очереди на границах Украины можно на специальной карте

В Украине продолжается эвакуация мирного населения. На границах образовались огромные очереди. Однако такая ситуация не везде. Некоторые КПП совершенно свободны. Для того, чтобы украинцы могли правильно выбирать маршруты и не терять время в пунктах пропуска, Государственная таможенная служба создала интерактивную карту.

Карта доступна по ссылке https://bit.ly/3pJdu60. На ней отображается актуальная информация по каждому пункту пропуска на границе Украины. Здесь можно посмотреть как число граждан, пересекающих границу, так и количество легковых автомобилей. Меню приложения очень доступное и интуитивно понятное.

Ситуация на данный момент обстоит следующим образом:

С Польшей

«Ягодин» – 40 л/а, 20 пешеходов

«Устилуг» – 100 л/а, 20 пешеходов

«Угринов» – 5 л/а, 150 пешеходов

«Рава-Русская» – 120 л/а, 20 пешеходов

«Грушев» – 200 л/а, 200 пешеходов

«Смольница» – 40 л/а, 0 пешеходов

«Краковец» – 110 л/а, 220 пешеходов

«Шегини» – 30 л/а, 400 пешеходов

Со Словакией:

«Малый Березный» – 150 л/а, 0 пешеходов

«Ужгород» – 250 л/а, 500 пешеходов

«Малые Селменцы» – 0 л/а, 90 пешеходов

С Венгрией:

«Тиса» – 70 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

«Звоночная» – 0 л/а, 0 пешеходов

«Косино» – 20 л/а, 10 пешеходов

«Лужанка» – 30 л/а, 0 пешеходов

«Вилок» – 60 л/а, 0 пешеходов

С Румынией:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов

«Солотвино» – 50 л/а, 30 пешеходов

«Порубное» – 350 л/а, 0 пешеходов

«Орловка» – 5 л/а, 35 пешеходов

С Молдовой: