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Отслеживать очереди на границах Украины можно на специальной карте
В Украине продолжается эвакуация мирного населения. На границах образовались огромные очереди. Однако такая ситуация не везде. Некоторые КПП совершенно свободны. Для того, чтобы украинцы могли правильно выбирать маршруты и не терять время в пунктах пропуска, Государственная таможенная служба создала интерактивную карту.
Карта доступна по ссылке https://bit.ly/3pJdu60. На ней отображается актуальная информация по каждому пункту пропуска на границе Украины. Здесь можно посмотреть как число граждан, пересекающих границу, так и количество легковых автомобилей. Меню приложения очень доступное и интуитивно понятное.
Ситуация на данный момент обстоит следующим образом:
С Польшей
- «Ягодин» – 40 л/а, 20 пешеходов
- «Устилуг» – 100 л/а, 20 пешеходов
- «Угринов» – 5 л/а, 150 пешеходов
- «Рава-Русская» – 120 л/а, 20 пешеходов
- «Грушев» – 200 л/а, 200 пешеходов
- «Смольница» – 40 л/а, 0 пешеходов
- «Краковец» – 110 л/а, 220 пешеходов
- «Шегини» – 30 л/а, 400 пешеходов
Со Словакией:
- «Малый Березный» – 150 л/а, 0 пешеходов
- «Ужгород» – 250 л/а, 500 пешеходов
- «Малые Селменцы» – 0 л/а, 90 пешеходов
С Венгрией:
- «Тиса» – 70 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
- «Звоночная» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Косино» – 20 л/а, 10 пешеходов
- «Лужанка» – 30 л/а, 0 пешеходов
- «Вилок» – 60 л/а, 0 пешеходов
С Румынией:
- «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Солотвино» – 50 л/а, 30 пешеходов
- «Порубное» – 350 л/а, 0 пешеходов
- «Орловка» – 5 л/а, 35 пешеходов
С Молдовой:
- «Мамалыга» – 5 л/а, 0 пешеходов
- «Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Росошаны» – 10 л/а, 0 пешеходов
- «Сокиряне» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Могилев-Подольский» – 115 л/а, 15 пешеходов
- «Бронница» – 30 л/а, 0 пешеходов
- «Паланка» – 30 л/а, 100 пешеходов
- «Старокозачее» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Малоярославец» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Табак» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Виноградовка» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Новые Трояны» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Рени-автомобильный» – 0 л/а, 0 пешеходов
- «Долинское» – 0 л/а, 0 пешеходов.