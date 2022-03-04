Российские военные пытаются проникнуть в города на угнанных из автосалонов автомобилях

Опубликован список номерных знаков автомобилей, оказавшихся в руках диверсантов

Русские военные используют различные методы для того, чтобы проникнуть в Киев и южную столицу Украины Одессу. Так центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что они все чаще нападают на автосалоны и на угнанных автомобилях пытаются заехать в украинские города.

В частности, в Киеве стоит обратить внимание на автомобили с указанными ниже номерными знаками. Их пассажиры – это диверсанты, переодеты в гражданскую одежду. Будьте осторожны. Заметив подозрительное авто, информируете компетентные органы.