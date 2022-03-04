SpaсeX отправила в Украину новую партию Starlink

Компания Илона Маска включила режим роуминга для использования спутникового интернета Starlink при движении в автомобилях

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX официально заработал в Украине 26 февраля, а уже через два дня прибыла первая партия терминалов. На данный момент Starlink — единственная нероссийская система связи, которая работает в отдельных областях Украины. По официальной информации, один терминал использует Министерство цифровой трансформации, еще один — «Укрзалізниця».

Следующим шагом главы SpaceX Илона Маска стало распоряжении о включении мобильного роуминга, что позволит поддерживать сигнал во время движения транспорта. Также программисты компании обновили ПО для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.

Глобальный спутниковый интернет Starlink стал доступен пользователям в октябре 2021 года, а уже по состоянию на середину ноября численность его пользователей достигла около 140 тысяч в более чем в 20 странах мира. Еще более 750 тысяч находились в очереди на очередь. Только вчера компания SpaceX запустила еще 47 интернет-спутников Starlink, что значительно расширит возможности сети. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.