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В Украине создали Telegram-канал для поиска пропавших детей
В военное время актуализировалась проблема поиска пропавших детей. Ежедневно в сводках появляются десятки сообщений о потерявшихся детях. Именно поэтому было принято решение о создании в Украине специального Telegram-канал.
По словам советника Министра внутренних дел Антона Геращенко, информация в чате будет обрабатываться максимально оперативно. Здесь будут размещаться данные не только о потерявшихся детях, а и тех, которых нашли. Оставить запрос можно по ссылке.
В запросе нужно указать:
- имя и фамилия пропавшего человека;
- год его рождения;
- обстоятельства, при которых он исчез;
- когда последний раз была связь с ним;
- его контактный номер телефона.
Геращенко подчеркнул, что с помощью поисковой базы можно найти и взрослых, связь с которыми была потеряна. Также он предупредил о возможных фейках, потому информацию нужно тщательно проверять.