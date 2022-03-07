В Украине создали Telegram-канал для поиска пропавших детей

В военное время актуализировалась проблема поиска пропавших детей. Ежедневно в сводках появляются десятки сообщений о потерявшихся детях. Именно поэтому было принято решение о создании в Украине специального Telegram-канал.

По словам советника Министра внутренних дел Антона Геращенко, информация в чате будет обрабатываться максимально оперативно. Здесь будут размещаться данные не только о потерявшихся детях, а и тех, которых нашли. Оставить запрос можно по ссылке.

В запросе нужно указать:

имя и фамилия пропавшего человека;

год его рождения;

обстоятельства, при которых он исчез;

когда последний раз была связь с ним;

его контактный номер телефона.

Геращенко подчеркнул, что с помощью поисковой базы можно найти и взрослых, связь с которыми была потеряна. Также он предупредил о возможных фейках, потому информацию нужно тщательно проверять.