Первая медицинская помощь при ранениях – инструкция

В Украине продолжаются военные действия. Во время обстрелов страдают не только военные, а и мирные жители, в том числе дети. Поэтому знание основ оказания доврачебной медицинской помощи важно как никогда. Ведь это может спасти жизнь.

Главное в оказании первой помощи – делать все максимально быстро. Особенно это касается остановки кровотечения. Как известно, оно классифицируется по виду поврежденного сосуда: артериальное, венозное или капиллярное. Отличить их можно по внешним данным. Артериальное – пульсирует и фонтанирует, а венозное – течет. У первого цвет алый, а второго – спелой вишни. Однако любое из них опасно для жизни.

Для того, чтобы исследовать рану, человека нужно посадить или положить, при этом подняв вверх поврежденную конечность. Затем очистить рану от одежды и визуализировать ее края, а также осмотреть на наличие сторонних предметов. Если таковые имеются – аккуратно убрать. После этого зажать источник кровотечения марлевым тампоном. Держать в таком положении от 3 до 10 минут. Затем медленно убрать руку, и если кровотечения нет – наложить повязку.

Если кровотечение очень сильное, то параллельно с тампонированием нужно использовать жгут. Исключением являются раны грудной клетки и передней брюшной полости. К ним применяется другой метод. Все, что вы можете сделать до приезда медиков в этом случае, закрыть рану чистой тканью.

Для тампонования раны можно использовать:

обычный бинт (стерильный или нестерильный);

гемостатический бинт (он пропитан специальным веществом, которое способствует сворачиванию крови);

марля;

любая чистая ткань.

Стоит отметить, что все тампонады должны быть накрыты сверху давящими повязками. В идеале – это бондаж (эластичный бинт). Его накладывают стерильной стороной и туго заматывают, тем самым создавая прямое давление на место ранения. Важно! В ожидании медиков, регулярно проверять есть ли циркуляция крови под повязкой. Если отсутствует – то ее нужно послабить.