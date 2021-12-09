Б/у авто Mazda продемонстрировала невероятную живучесть – авто все еще на ходу после пожара

Снимками стойкого к огню автомобиля поделился сам владелец

Эта успевшая побывать в пожаре Mazda MX-5 – настоящая легенда. После случившегося автомобиль должен был пойти в утиль, но Алекс Гир этого не допустил. Парень – фанат родстеров марки. За последние несколько лет он имел дело с 48 различными MX-5, каждый из которых отличался своим техническим состоянием.

Во время пожара этот родстер Мазда стоял в гараже и достаточно сильно пострадал. То, что от него осталось, хорошо видно на фото. Досталось капоту и фарам, последние просто расплавились. Стекла лопнули из-за высоких температур, ну а краска обуглилась настолько, что прежний цвет автомобиля можно разглядеть только в задней части, которая более-менее уцелела.

Не лучше выглядит и салон. Все пластиковые элементы поплавились, обивка сидений лопнула, дверные карты выгорели. Рулевое колесо деформировалось под действием высоких температур.

Осмотрев автомобиль детально, Алекс выяснил, что в отличие от экстерьера и интерьера, все электрические системы родстера исправны. Исключением стал топливный насос. Парень поочередно заменил всю проводку, установил новые колеса, ну а место бачка омывателя заняла бутылка из-под виски.

Прощаться со своей легендарной Маздой Алекс не собирается. Он регулярно выезжает на ней на улицу и уже украсил родстер к Рождеству.