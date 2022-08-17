Планируете поездку за границу на автомобиле?
Хотите заранее знать, с какими неожиданностями сталкиваются водители по ту сторону границы и получить пошаговый алгоритм действий, что делать “если вдруг что”?
Тогда посетите бесплатный вебинар, где эксперт с более чем 8 мы летним опытом в сфере страхования предоставит практические советы для вашего беззаботного путешествия по дорогам Европы.
В прямом онлайн эфире эксперт Finance.ua Страхование обсудит следующие вопросы:
- Как подготовить авто к поездке за границу
- Что такое Зеленая карта и зачем она нужна
- В каких странах действуют полисы Зеленая карта
- Что делать при наступлении страхового события за границей
- Какие штрафы применяются к водителям в Европе
- Электронный полис: как оформить, проверить действительность, продлить срок действия
- Как изменялись стоимость и как повлиял курс на ценоформирование
По завершении презентации спикер уделит время ответа на личные вопросы зрителей относительно страхования и/или урегулирования убытков при наступлении ДТП за границей.
Кроме того, всех участников ждет приятный бонус.
Присоединяйтесь и путешествуйте уверенно и безопасно!
Участие бесплатное при предварительной регистрации: https://c.rte.im/#/add-order?event_id=3530&ticket_schema_id=651
Детальніше про вебінар: https://sp.minfin.com.ua/bankonline/zelena-karta-dla-poezdku-na-avto-za-kordon