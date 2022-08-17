Новости Планируете поездку за границу на автомобиле?

Хотите заранее знать, с какими неожиданностями сталкиваются водители по ту сторону границы и получить пошаговый алгоритм действий, что делать “если вдруг что”?

Тогда посетите бесплатный вебинар, где эксперт с более чем 8 мы летним опытом в сфере страхования предоставит практические советы для вашего беззаботного путешествия по дорогам Европы.

В прямом онлайн эфире эксперт Finance.ua Страхование обсудит следующие вопросы:

Как подготовить авто к поездке за границу

Что такое Зеленая карта и зачем она нужна

В каких странах действуют полисы Зеленая карта

Что делать при наступлении страхового события за границей

Какие штрафы применяются к водителям в Европе

Электронный полис: как оформить, проверить действительность, продлить срок действия

Как изменялись стоимость и как повлиял курс на ценоформирование

По завершении презентации спикер уделит время ответа на личные вопросы зрителей относительно страхования и/или урегулирования убытков при наступлении ДТП за границей.

Кроме того, всех участников ждет приятный бонус.

Присоединяйтесь и путешествуйте уверенно и безопасно!

Участие бесплатное при предварительной регистрации: https://c.rte.im/#/add-order?event_id=3530&ticket_schema_id=651

Детальніше про вебінар: https://sp.minfin.com.ua/bankonline/zelena-karta-dla-poezdku-na-avto-za-kordon