Автобус Golden Dragon Polestar достиг 3-го уровня автономного управления

Нещодавно 8,5-метровый автобус Golden Dragon Polestar с автономным управлением 3-го уровня (L3) успешно прошел серию эксплуатационных испытаний в Чжанчжоу, провинция Фуцзянь. Таким образом машина стала третьим членом семейства автобусов Golden Dragon с автономным управлением (первые два были длиной 6 и 10,5 м).

Golden Dragon Polestar, созданный на основе своего предшественника — автобуса с автономным управлением серии Star, легко адаптируется к различным условиям работы и подходит для коммерческой эксплуатации как на закрытых, так и на открытых дорогах. Он может выполнять ряд сложных задач, включая автономный запуск и остановку, автономное движение, обход препятствий, экстренное торможение и т. д.

Беспилотные автобусы уровня L3 требуют, чтобы на борту находились водители для контроля, в то время как машины следующего, 4-го уровня (L4) достигают еще большей автономии и предназначены для работы только на закрытых территориях – аэропорты, выставочные центры и др.

Автобусы Golden Dragon серии Star с автономным управлением второго поколения дебютировали в 2018 году. На сегодняшний день около 200 автобусов L4 с автономным управлением Star были введены в эксплуатацию в десятках городов по всему миру, а их общий пробег превысил один миллион километров.