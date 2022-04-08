Плюс 750 вагонов: «Укрзалізниця» продолжает национализировать имущество страны-агрессора

После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, правительство приняло решение о национализации имущества, принадлежащего стране-агрессору. Соответствующий закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России» был подписан Президентом 10 марта 2022 года.

Следуя этому документы, Государственное бюро расследований начало проводить масштабные комплексы мероприятий по выявлению и отчуждению российского и белорусского имущества в пользу Украины. Под национализацию попали и железнодорожные вагоны. Так, в Винницкой области на ж/д станциях Казатинского и Жмеринского подразделений «Юго-западной железной дороги» было выявлено 757 пустых товарных вагонов. Из них 447 принадлежат российским компаниям и 310 – белорусским.

Также специалисты ДБР обнаружили 886 пустых вагонов в Днепропетровской области и в Запорожье. Из них 652 принадлежат российским предприятиям и 234 – белорусским. В ближайшее время все эти вагоны будут принудительно изъяты и переданы на нужды украинской армии.