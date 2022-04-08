В России Rolls-Royce и Bentley заменят «отечественными» Aurus

Первым этапом импортозамещения станет повышение цен

На российские седаны и лимузины Aurus Senat возложена ответственная миссия — заменить ставшие недоступными на местном рынке премиальные модели Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover, Rolls-Royce и Bentley. Запрет на их поставки в Россию был принят ЕС, США и Японией в ответ на военную агрессию против Украины.

Первый этап импортозамещения предполагает повышение цен на линейку Aurus, которая на данный момент состоит из седана и лимузина Senat. На сколько подымут ценники, не уточняется. Прибавка стоимости должна, как минимум покрыть «убытки компании», которые есть в каждом проданном автомобиле, а как максимум — позволить расширить модельную линейку и нарастить объемы производства.

Для справки, седан Aurus Senat 2022 года у официального дилера стоит 24 миллиона рублей. Как признают в самой компании, особого повышения спроса «российский премиум-класс» на фоне эмбарго на люксовые иномарки не наблюдается.