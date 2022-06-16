Современный «Богатенький Ричи» похвастался многомиллионной коллекцией автомобилей

Коллекция автомобилей «самого богатого ребенка Америки» оценивается в 12 миллионов долларов

Пятнадцатилетний американец Дональд Догер, известный в социальных сетях, как блогер DonLad, называет себя «самым богатым ребенком в Америке». По оценкам британского таблоида The Sun, каждое видео в YouTube, Instagram или TikTok приносит ему около 25 тысяч долларов. А его собственный капитал уже превышает 1,2 миллиона долларов. На чем же зарабатывает современный «богатенький Ричи»?

DonLad известен своими роликами о дорогих автомобилях. По некоторым данным, в свои 15 лет парень владеет коллекцией автомобилей общей стоимостью около 12 миллионов долларов, на которую якобы заработал на онлайн-контенте. В «гараже» блогера Ferrari, McLaren 570S , Rolls-Royce Cullinan, уникальный родстер Pagani Huayra и Bugatti Chiron. Но до недавнего времени он мог ездить на всех этих автомобилях только по частной территории.

На самом деле только некоторые из этих машин собственность Дональда. В частности, Bugatti Chiron и Pagani на самом деле принадлежат отцу его друга. Что касается Pagani, то его разбили еще в ноябре 2020 года во время съемок очередного ролика.

Недавно парень получил водительское удостоверение и приобрел свой первый настоящий автомобиль — новый Audi Q5. Прокатившись на нем с мамой, парень заявил, что в управлении он на много плавнее, чем их прежний Porsche.

В своем недавнем видео DonLad рассказал, что начал свою «карьеру» в шесть лет с картов для гольфа. На настоящие автомобили он перешел в 11 или 12 лет. По словам блогера, став инфлюэнсером, он зарабатывает на жизнь и развлечения, у него есть собственный дом, он может купить своей маме McLaren и тестировать некоторые самые крутые автомобили в мире. Теперь, когда у него есть права, Дональд обещает еще больше видео и планирует приобрести часть тех автомобилей, которые появляются в его роликах.