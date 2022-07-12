Подержанные автомобили подорожали на 41,5% за три года — аналитика Auto Trader

По сравнению с июнем 2021 года средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла почти на четверть

Auto Trader Group, крупнейшая британская площадка по продаже новых и подержанных автомобилей, опубликовала статистику роста цен на вторичном рынке. Она составлена на ежедневном анализе цен примерно на 900 000 автомобилей.

Как сообщается, в июне 2022 года средняя цена подержанного автомобиля составила 20 413 евро. Это на 23,7% больше, чем в том же месяце прошлого года и на 41,5%, чем в июне 2019 года. Для сравнения, в мае рост цен относительно прошлогодних показателей составлял 28,4%, а в апреле — 32,2%.

По мнению аналитиков компании, это свидетельствует о замедлении роста цен на поддержанные автомобили, который фиксировался 27 месяцев подряд. За последние два года средние цены на вторичном рынке выросли на 3905 евро, а по сравнению с «до ковидным» 2019 — на 5325 евро.

По данным Auto Trader, в годовым исчислении просмотры объявлении на торговой площадке компании снизились на 8%. Но в тоже время по сравнению с «нормальным» 2019 годом выросли на 10%.

Объем запросов о подержанных автомобилях, отправляемых розничным продавцам, относительно июня 2019 года вырос на 67%. Одной из причин тому послужил дефицит новых автомобилей, сформировавшийся в результате глобальной нехватки полупроводниковых чипов. Также на спросе отразился Covid-19. 32% процента потребителей, участвовавших в исследовании Auto Trader, считают, что владение автомобилем сегодня важнее, чем до пандемии. Три четверти опрошенных (75%) заявили, что намерены приобрести автомобиль в ближайшие шесть месяцев. Как минимум 41% из них уверены в том, что могут это себе позволить. Аналогичные показатели регистрировались и в 2021-м. В компании считают, что эти данные свидетельствую о сохранении потребительского спроса на первичном и вторичном авторынках в обозримом будущем.

Также компания опубликовала данные о росте цен на конкретные модели с июня 2021 по июнь 2022 года. В ТОП-10 вошли (средняя стоимость модели указана по состоянию на 22 июня):

Suzuki SX4 — средний ценник 5252 евро (+82,1% за год);

SEAT Alhambra — 22 094 евро (+54,5%);

Renault Scenic — 9 583 евро (+46,8%);

Ford Fusion — 3 943 евро (+44,3%);

Ford S-Max — 18 226 евро (+43,4%);

Fiat Punto — 5 738евро (+42,4%);

Toyota Auris — 13 795 евро (+42,1%);

Fiat Grande Punto — 2 544 евро (+41,8%);

Toyota Prius — 18 550 евро (+41,7%);

Hyundai ix20 — 11 169 евро (+40,5%).

Что касается подешевевших за год бэушных автомобилей, то «лидером десятки» стал Mitsubishi Shogun Sport — минус 20,8% при средней стоимости 35 062 евро. Также в «тройку» аутсайдеров вошли MINI Roadster (-13,8%, средний ценник — 9828 евро) и BMW 8 Series Gran Coupe (-6,8%, 69 835 евро).