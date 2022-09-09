Погоня полиции за Lamborghini Huracan закончилась масштабным ДТП (фото)

Вряд ли вы когда-нибудь видели суперкар, который едет по дороге со скоростью 50 км/ч. Такие машины покупают для того, чтобы гонять по автобанам, как минимум на 250 км/ч. Однако не стоит забывать, что езда на столь высокой скорости разрешена не везде, и за нарушение правил можно получить солидный штраф.

Именно этот момент не учел владелец Lamborghini Huracan. На одной из трасс Нового Южного Уэльса он разогнался до 150 км/ч и не заметил патруль. Инспекторы полиции потребовали от водителя суперкара остановиться (на том участке дороги действует ограничение скорости 70 км/ч), но тот попытался скрыться, разогнавшись до 210 км/ч.

Полицейские начали преследование нарушителя. Проехав несколько километров, водитель Lamborghini Huracan не справился с управлением и спровоцировал аварию с участием еще двух автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.

Несмотря на многочисленные травмы, водитель и пассажир суперкара попытались сбежать с места аварии, но инспекторы их догнали и доставили в больницу. Ламборгини отправили на спецплощадку. В результате аварии у него серьезно повреждены передняя и левая части кузова, и деформировано колесо со стороны водителя. В салоне сработали подушки безопасности. Виновника аварии ждет суд.