Polestar выпустил велосипед по цене электрокроссовера

Горный велосипед стоимостью $9 390 выйдет всего в 100 экземплярах

Polestar совместно с производителем велосипедов Allebike выпустит байк для даункантри со шведской подвеской Ohlins, обеспечивающей ход в 130 мм. Новинка под названием Allebike Alpha Polestar Edition выйдет ограниченным тиражом. Каждый из ста экземпляров соберут вручную. Будущему владельцу велосипед обойдется в $9 390. Приобрести новинку можно в интернет-магазине Polestar Additionals.

Основной для нового горного байка стал велосипед модели Allebike Alpha, который в топовой версии Alpha XX1 AXS стоит $6 630. Столь существенная разница в цене поясняется не только участием в проекте компании Polestar.

От базовой модели специальная версия отличается оригинальной рамой из CFRP-пластика, «заваленной» рулевой колонкой и другой навеской. Также в списке отличий уже упомянутая трейловая подвеска Ohlins RXF34 m.2 29″ с ходом 130 мм. Вилка оснащена однокамерным демпфером OTX18, внешними регулировками высоко/низкоскоростной компрессии и отбоя, а также настройкой для подъемов. Задний амортизатор тоже Ohlins — TX1Air с ходом 120 мм, откалиброванный специалистами Polestar.

Плюс к этому Allebike Alpha Polestar Edition укомплектован углепластиковым рулем Gemini Kastor, подседельным штырем RockShox Reverb AXS с беспроводной регулировкой и групсетом SRAM XX1 Eagle AXS или Shimano XTR M9100 в зависимости от цвета байка. Цепляться за бездорожье двухподвес будет колесами Vincents CF- 29″ Boost с покрышками Pirelli Scorpion XC-S Pro Wall. Все это весит — 11,5-11,6 кг.

Кстати, несмотря на участие в проекте производителя электромобилей, ожидать, что крутить педали будет электропривод, не стоит. Надежда только на ноги.