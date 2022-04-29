В Украине восстановлено производство электропроводки для автомобилей

Заработать на полную мощность удалось всем украинским производственным площадкам Nexans

У французского производителя кабельно-проводниковой продукции Nexans в Украине три производственных площадки. В первом квартале 2022 года они работали на 85% номинальной мощности, но компании удалось вернуться к полной загрузке. Об этом говорится в финансовом отчете Nexans.

Несмотря на то, что из-за военных действий украинские заводы не могли работать на полную мощность, в целом компании Nexans удалось увеличь производство автомобильных жгутов на 15,6%. В частности, этому способствовало увеличение доли рынка.

ООО «Электроконтакт Украина» — дочерняя компания немецкой Elektrokontakt GmbH, которая принадлежит французскому концерну Nexans. Производственные площади компании расположены в трех городах Львовской области: Перемышлянах, Золочеве и Бродах. Основными потребителями выпускаемых предприятиями электрических кабелей для автомобилей являются концерны BMW, Porsche, Audi и Volkswagen.