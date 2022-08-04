Дилерский центр Acura подвергся нападению пальмы — как это было

Поваленное ветром дерево повредило три автомобиля

В социальных сетях Facebook и Instagram появилось видео со стоянки дилерского центра Acura в Темпе, штат Аризона, США. Одна из растущих на парковке пальм не выдержала очередного порыва ветра, скорость которого достигала 80 км/ч. Под громкие крики, по всей вероятности, сотрудника центра дерево упало прямо на шеренгу новеньких автомобилей.

Среди пострадавших оказались Lexus RX450h, Acura MDX и Toyota 4Runner. Как видно на видео, несмотря на немалый вес упавшего дерева, автомобили достойно выдержали удар. Это можно было расценить как еще одно доказательство надежности их конструкций, если бы не убытки от такой «рекламы». Конечно, судить по видео о том, насколько пострадал капот Тойоты, сложно, но крыши двух остальных участников инцидента даже не прогнулись.

Среди людей жертв нет, если не считать материальных убытков владельца центра. Не исключено, что он вряд ли захочет оставить уцелевшие пальмы на своей территории. Уже в ближайшее время на их месте может появиться более безопасный «декор».