Новости Porsche Taycan стал мировым рекордсменом по нарезанию «пончиков»

Новый мировой рекорд - 69 непрерывных вращений

Porsche Taycan Cross Turismo стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннеса в категории «пончиков». Электромобиль сделал 69 непрерывных вращений, что и было официально зафиксировано экспертами.

Рекордное «вращение» проходило в Швеции, на поверхности замерзшего озера. За рулем автомобиля находился британский каскадер, многократным мировым рекордсменом по трюкам Терри Грант.

По условиям, совершать непрерывные вращения автомобиль должен был в пределах круга, который вдвое превышает его длину. От серийной версии рекордсмен по «пончикам» отличался только зимними шинами. Все остальное — стандартное.

С конвейера Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo укомплектован двумя электродвигателями совокупной максимальной отдачей 761 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч он ускоряется за 2,9 секунды.