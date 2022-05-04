В «Укртрансбезопасности» отчитались о результатах первого дня работы

Вчера, 3 мая 2022 года, «Укртрансбезопасность» заявила о возобновлении ведения габаритно-весового контроля автомобилей. От слов к делу перешли довольно быстро и уже есть первые результаты.

За сутки на трассе М-15 Одесса-Рени вблизи пункта пропуска «Маяки-Удобное» специалисты ведомства проверили 280 транспортных средств. По факту нарушения перевозчиками установленных габаритно-весовых норм ими было составлено 19 актов. Из них у 17 автомобилей вес более чем на 30% превышал допустимый. У одной машины он и вовсе достиг 59 тонн, когда установленный максимум равен 42 т.

С 1 октября 2021 года были введены новые штрафы за нарушение габаритно-весовых норм. Они составляют: