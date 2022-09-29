Новости Посмотрите на эксклюзивный родстер Ferrari SP51 за несколько миллионов долларов

Уникальный суперкар изготовлен для клиента из Тайваня

Отдел специальных проектов Ferrari и шефом дизайн марки Флавио Манцони подготовил эксклюзивный родстер SP51 для богатого заказчика из Тайваня. Построен он на базе 812 GTS и сохранил все его пропорции. В то же время кузов выглядит более гладким, а от носа до кормы проходит «фирменная» сине-белая полоса, отсылающая к спортивному прошлому марки. Такая же полоса пронизывает салон родстера, от передней панели до задней стенки.

Карбоновый кузов Ferrari SP51 покрыт трехслойной краской Rosso Passionale, разработанной специально для этого проекта. В частности, из углеродного волокна изготовлены бамперы, задний диффузор и два вентиляционных отверстия на капоте.

Но самый привлекательный элемент дизайна — карбоновое крыло, которое соединяет два контрфорса, расположенных за сиденьями водителя и пассажира. Как говорят в компании, это отсылка к кузову тарга, зачастую использовавшегося на спортивных прототипах 1960-х годов. Центральный брус добавлял прочности гоночным автомобилям и в то же время скрывал дугу безопасности. Еще одна «фишка» эксклюзивного Ferrari SP51 — сиденья обтянуты алькантарой в цвет кузова.

Информации о моторе специального родстера не озвучивается. Предположительно, SP51 сохранил 6,5-литровый V12 от 812 Superfast/GTS. Отдача агрегата составляет 789 л.с. при 8500 об/мин и 718 Нм крутящего момента при 7000 об/мин.

Стоимость уникального автомобиля не называется. По всей вероятности, заказчику он обошелся в несколько миллионов долларов.