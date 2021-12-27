Посмотрите на первую бензиновую Tesla Model S

Блогер установил на Tesla Model S бензиновый V8 от Chevrolet Camaro

В то время как электромобили набирают популярность, блогер Рич Бенуа опубликовал на своем YouTube-канале Rich Rebuilds невероятное видео, которое вызвало не малый интерес. В нем автор показывает, как устанавливает на электрическую Tesla бензиновый V8 от Chevrolet Camaro.

Специально для такого невероятного перевоплощения, Рич купил поврежденную во время наводнения Tesla Model S. Менять электрическую силовую установку седана блогер не стал. Он решил переделать электромобиль в автомобиль с ДВС и ему это удалось.

Воплотить в реальность задуманное было не простой задачей, поскольку необходимо было предусмотреть место для размещения того самого 6,2-литрового атмосферного бензинового мотор LS3 V8. Багажник для него пришлось практически создавать с нуля. В паре с таким двигателем работает шестиступенчая механическая коробка передач. Также у «переделки» ведущий задний мост с активным дифференциалом. Для его установки переделали задний подрамник. Внешне автомобиль стал ниже, а на месте зарядного лючка теперь красуется горловина топливного бака.

Интересно то, что вся стандартная электроника, включая приборную панель и центральный дисплей мультимедиа работают как и прежде. Среди отличий — наличие большого трансмиссионного туннеля и рычага переключения коробки передач. В целом интерьер электрокара выглядит стандартно.

Без сомнения у проекта Tesla с ДВС найдутся как поклонники, так и те, кому он вовсе не понравился. Тем не менее, работа автора заслуживает похвалы из-за своей сложности.