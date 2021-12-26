В Грузии нашли раритетный автобус РАФ-251

Недавно в Грузии обнаружили редкий автобус РАФ-251. К сожалению, машина сохранилась не полностью – ее буквально вытащили из-под пресса местной базы «Вторчермета». Сегодня таких автобусов уже практически не осталось, поэтому эта находка стала настоящей сенсацией, сообщает Mike Motorov в Фейсбук.

Все началось в 1954 году, когда автобусный цех Рижского авторемонтного завода №2 был преобразован в самостоятельное предприятие. Ему поручили выпуск капотных автобусов – точной копии тогдашних популярных ПАЗ-651. Но неуемные рижане уже в том же году разработали и свою собственную модель – РАФ-251.

В отличие от «пазика» она имела она имела более рациональную – вагонную компоновку. Общая вместимость возросла с 24 до 29 человек, а число мест для сидения – с 20 до 22. Базой послужило известное шасси ГАЗ-51А, но его удлинили, причем и спереди, и сзади. При этом общая длина автобуса, по сравнению с «шестьсот пятьдесят первым» несколько возросла – до 6696 мм (+ 526 мм). А вот двигатель применили тот же, что и на «газоне», 3,5-литровую «шестерку» мощностью 70 л. с. Без изменений осталась и КП. Так что максимальная скорость получилась такой же, как у донора – 70 км/ч.

Поначалу, в 1955 – 56 гг. выпускались автобусы РАФ-251, которые намечалось использовать на региональных пассажирских маршрутах в Прибалтике. Машины имели две пассажирских двери: одну практически посередине и другую – заднюю. Обе были двухстворчатые, с пневматическим приводом.

Было и несколько других модификаций. Укороченная версия имела только 22 посадочных места, и у нее сделали лишь одну пассажирскую дверь. Такие автобусы предназначались для обслуживания небольших населенных пунктов.

Выпускались и машины с индексом «Т», который обозначал «такси», разумеется, грузопассажирское. Автомобиль был рассчитан на 14 человек плюс 800 кг груза. Кузов тоже имел одну-единственную дверь для посадки-высадки. Задняя, грузовая его часть была закрытой, без окон. Правда, имелась и интересная версия – так называемый пикап, с открытым сверху вещевым отсеком, удобным для негабаритных грузов.

В 1957 – 59 гг. машина, так сказать, сменила профессию: появился автобус РАФ-251 с индексом «С», т. е. «служебный». Места теперь имелись только для сидения – на 27 человек. Дверь и здесь была лишь одна, одностворчатая, и, понятно, без гидравлики. От предшественников автобус отличался и решеткой радиатора – не «в клеточку», а лишь с горизонтальными молдингами. В общей сложности всех машин семейства РАФ-251 было выпущено не так уж и много – за 1955 – 1959 гг. лишь 1460 ед.

Вернемся, однако, к грузинской находке. Судя по радиаторной решетке, эта была машина раннего выпуска – т. е. 1955 – 1956 гг. А теперь – об ее любопытной индивидуальной особенности. Кабина водителя здесь отделена от остального кузова глухой, до самого потолка металлической стенкой. Таких перегородок не имелось, как известно, ни на стандартных РАФ-251, ни на их грузопассажирских версиях. Так что владелец автобус, вероятно, поставил перегородку своими силами, когда занялся грузоперевозками.

Как сложится дальнейшая судьба найденного РАФ-651? Думается, что воссоздать, по сути, «газоновское» шасси вполне возможно. А вот с кузовом, конечно, придется изрядно повозиться. Но как говорится, игра стоит свеч.