В Киеве замечен самый патриотический muscle car

В это непростое время очень важна поддержка патриотического духа, который поможет украинцам выстоять в борьбе с российскими оккупантами. И не случайно сегодня у автомобилистов стала еще более популярна национальная символика. На многих машинах можно увидеть жовто-блакитні элементы – ленточки, флажки, шторки и др. А вот владелец этого muscle car – кабриолета Сhevrolet Camaro решил всю машину покрасить в цвет нашего флага. Более того, на дверях он нанес надпись Stay with Ukraine («Оставайся с Украиной»).

Отметим, что этот, самый патриотический Сhevrolet Camaro относится к модели пятого поколения, которая весьма примечательна. Начнем с того, что ее начали выпускать после многолетнего перерыва – в 2009 году. Предшественника, четвертой генерации, напомним, сняли с конвейера в 2002-м. Новинка явилась продолжением одноименного концепт-кара, презентованного на автосалоне в Детройте в 2006 году. Он был построен на новой платформе GM Zeta. А вот над обликом машины поработал южнокорейский дизайнер Sang Yup Lee.

Пятый Сhevrolet Camaro получился более чем успешный. В 2010 году он обогнал по продажам «Икону Америки» – Ford Mustang и не сдавал своих позиций пять лет подряд. В итоге, к 2015 году суммарное количество проданных автомобилей превысило 500-тысячную отметку. Машина предлагалась в двух кузовных версиях – купе и кабриолет, а также с двумя двигателями на выбор: 3,6-литровым V6 в 304 л. с. или 6,2-литровым V8, развивающим 426 л. с. В 2012 году дебютировала версия ZL1, на которой механический компрессор позволил довести мощность двигателя до 580 л. с.