Новости По новинке в день — Lexus «дразнит» новым электроседаном

Компанию показанным ранее кроссоверам составит стильный седан

Новый электрический седан, студийными фотографиями которого поделился Lexus, это уже третья «зеленая» модель, анонсированная с начала февраля. Ранее компания показала два будущих серийных кроссовера: среднеразмерный RZ и полноразмерный Electrified SUV. Сейчас речь о безымянной новинке, которую предварительно именуют Electrified Sedan Concept.

Внешность автомобиля выдержана в стилистике двух предыдущих «февральских» концептов. Тогда, как силуэт и пропорции кузова схожи с бензиновым Lexus IS. Внимание привлекают сложная оптика и большие воздухозаборники в бампере.

Публикуя снимки, марка не стала сопровождать их никакой технической информацией о седане. По некоторым данным, основой для электрокара стала платформа e-TNGA.