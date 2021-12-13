Посмотрите на самый крутой салон с редчайшими автомобилями (видео)

Это Hollman International в Германии

На YouTube-канале Novitec появилось уникальное видео. На нем показан автосалон Hollman International, который прославился благодаря огромному количеству редких и дорогих автомобилей. Примерная стоимость выставленных здесь машин — около 40 миллионов долларов.

В Hollman International собрана как настоящая экзотика, так и обширная коллекция автомобилей отдельных марок, например Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach и Ferrari. Кроме представительских автомобилей здесь найдется немало суперкаров. Среди них несколько Ferrari SF90 Stradale. При этом один из них с пакетом Assetto Fiorano, а второй с колесами Novitec.

Также в длинной списке экзотики дилера спорткар Bugatti Divo, правда, его на видео не показали. Автомобиль был скрыт под накидкой. Кроме него в автосалоне находились Lamborghini Aventador SVJ, пара Maserati MC20, Ferrari F40 LM, Mercedes-Benz G63 6×6 и довольно редкий Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Разумеется этот список не полный, его можно продолжать и продолжать.

По некоторым данным, Hollman International самый большой и, возможно, единственный автосалон в мире с таким количеством дорогих автомобилей.