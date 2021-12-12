Formula 1: Гран При Абу-Даби – самый интригующий финал в истории!

Абу-Даби традиционно завершает сезон Formula 1. Трасса Яс-Марина, столь безопасная и современная, создает все условия для яркого празднования Чемпионского титула.

В этом году перед финалом у двух гонщиков было равное количество баллов. Все определялось именно сегодня. С поула начал Макс Ферстаппен, но лучший старт удался Льюису Хэмилтону. Макс в первом же повороте атаковал. Атака была хорошая и, что самое главное, в рамках правил. Разве что трасса такая, что не позволила обоим поместиться в поворот, поэтому Льюису пришлось шире проехать. Полученное преимущество не стоило потери позиции, а потому британец подтормозил, но остался лидером.

Сергио Перес помог придержать Льюиса после пит-стопа последнего. Мексиканец проделал отличную работу, что позволило Максу не терять контакт с соперником. Следующую порцию интриги внес Антонио Джовинацци, оставивший неисправный болид у трассы. По режиму виртуального автомобиля безопасности Ферстаппен обновил резину, Льюис – нет.

Преследование продолжилось. Интересно было наблюдать за болельщиками одного и другого, у которых менялось настроение во время гонки. И еще приятнее, что ни Red Bull, ни Mercedes-AMG показали пример честной борьбы, с чем не справились в прошлом этапе…

Против Макса сыграло наличие круговых пилотов, на опережении которых он терял время. Льюис работал так, как это требовалось ему и команде. Но за 5 кругов еще и Николас Латифи разбил болид. Автомобиль на трассе появился физически! Ферстаппен сменил колеса, Льюис – снова нет! Когда пришло время круговым опередить Aston Martin Бернда Майландера. Макс по Льюису. Будет ли рестарт?..

Они один на один! Вот так финал! Один круг. Лучший финал в истории. Такого еще никогда не было. Макс обгоняет, а Льюису приходится финишировать вторым! Есть новый Чемпион Мира! Славим его!