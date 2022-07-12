Посмотрите на самый «убитый» в мире Land Rover Defender (видео)

Land Rover Defender является практически идеальным внедорожником. Ведь в нем сочетается эстетическая привлекательность, отличная проходимость и высокий уровень комфорта. Но для некоторых пользователей это не столь важно. Главное, чтобы машина ездила.

Ярким тому примером является найденный в Конго британский внедорожник 1994 года выпуска. Машина находится в ужасном состоянии и вообще непонятно, как она еще заводится. Правда, и здесь есть нюанс. Для того, чтобы запустить 3,0-литровый 300-сильный дизельным мотор – нужно толкнуть Defender. Это связано с тем, что у него отсутствует стартер.

Заглянув под капот автомобиля, можно увидеть, что топливного бака в его оснащении также нет, а горючее заливается в канистру, установленную рядом с мотором. Узлы и агрегаты находятся в не менее плачевном состоянии.

Кузов внедорожника практически прогнил до основания. На нем нет ни намека на то, в какой цвет он был окрашен. Дверные ручки, колесные диски и другая облицовка полностью отсутствуют. Также частично нет боковых стекол.

В салоне дела обстоя не лучше. Здесь не работает ни один датчик, а провода пучками торчат из передней панели. На полу лежат металлические пластины, прикрывая зияющие дыры. Заводских сидений нет. На их места установили скамейки и кресла из других машин. Об обшивке речь и вовсе не идет. Общий вид у Land Rover Defender такой, как-будто он является экспонатом к фильму про апокалипсис.