Ноу-хау от BMW — подогрев сидений по подписке

Месяц пользования «теплых» сидений обойдется 18 долларов

В онлайн-магазине приложений BMW ConnectedDrive Store появилась новая опция — подогрев сидений по подписке. На данный момент возможность доплатить за подогрев сидений получили клиенты из Южной Кореи. Месячная абонплата стоит 18 долларов. За год придется выложить 176 долларов, за трехлетнюю подписку — 283 доллара.

Тем, кто хочет пользоваться «теплыми» сиденьями на постоянной основе, эта возможность обойдется 406 долларов. Таким клиентам компания любезно предоставит бесплатный месячный тестовый период.

Аналогичный план подписки предлагается для рулевого колеса. «Подогреваться» оно будет за 10 долларов в месяц. Годовой тариф — 92 доллара, трехлетний — 161 доллар. Приобрести опцию «пожизненно» можно за 222 доллара.

Беспроводной Apple CarPlay баварская марка оценила в 305 долларов. Также можно обновить фары. Это предполагает дистанционное внедрение ассистента автоматического переключения дальнего света на ближний. Плюс к тому в распоряжении водителя появятся дополнительные системы безопасности, включая камеру контроля состояния водителя.

Одна из самых необычных опций, доступных в магазине BMW ConnectedDrive, называется IconicSounds Sport. По сути, это имитация шумов двигателя. Доступна она на постоянной основе. Цена вопроса — 138 долларов. Месячных или годовым планов подписки для этой «функции» нет.

По оценкам альянса Stellantis, в который входят Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram, Peugeot, Citroen, Opel, DS и Vauxhall, к концу десятилетия подписные функции будут приносить 23 млрд долларов в год. Хотя не исключено, что некоторые автомобилисты будет «взламывать» свои автомобили уже на следующий день после покупки, чтобы «загрузить» все доступные функции.