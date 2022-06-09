Представлен британский конкурент Nissan Leaf с запасом хода 400 км (фото)

Модельная линейка компании MG пополнилась новым представителем – электрическим хэтчбеком под названием Mulan. Новинка ориентирована на европейский рынок и станет главным конкурентом Nissan Leaf.

Компактный электрокар построен на модульной платформе Nebula. Он достигает в длину 4287 мм при колесной базе 2705 мм. Ширина и высота – 1836 и 1516 мм соответственно. MG Mulan выполнен в новом языке дизайна марки. Его острый нос превосходно сочетается с элегантными гранями на кузове и раскосыми фарами со светодиодными ДХО.

На корме внимание привлекают спортивный спойлер, оригинальные по форме фонари, объединенные между собой светодиодной полосой, по центру которой находится логотип марки, и стильный бампер. Также стоит отметить панорамную крышу и контрастные по цвету накладки на боковинах.

Салон электромобиля не показали. Известно только, что он будет просторным и оснащен новейшими системами, включая автопилот третьего уровня. О силовой установке также пока информации нет. Производитель уточнил, что MG Mulan сможет проезжать на одном заряде до 400 км, а на разгон с места до «сотни» ему потребуется 4 секунды. В продажу хэтчбек поступит во второй половине этого года. Стоимость начинается от 25 000 долларов.