Под сокращение попали работники автомобильного завода в Нижнем Новгороде

Российское отделение Volkswagen сворачивает производство автомобилей концерна на мощностях Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. В частности, в соответствии с соглашением, подписанным компаниями в 2011 году, на предприятии производилась сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и лифтбека Skoda Octavia.

Как сообщается, всех работников, занятых на производстве этих моделей сократят. Им предложат расторгнуть трудовые договора по соглашению сторон с выплатой до шести месячных окладов. В общей сложности, работы лишилось около двухсот человек. Интересно, сколькие из них осознают, что причиной тому стала военная агрессия против Украины.

Сборка автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде остановлена еще 3 марта, после введения санкций ЕС. Сама «Группа ГАЗ» попала под адресные санкции министерства финансов США 25 мая 2022 года. Что, по всей вероятности, и подтолкнуло немецкий концерн к решению о сокращении работников.

Формально ограничения распространяются только на резидентов США, но в реальности действуют для всех западных компаний. Европейские юридические лица, сотрудничающие с компаниями, включенными в американский санкционный список, подпадают под вторичные санкции. Очевидно, немецкий концерн не хочет в нем оказаться.