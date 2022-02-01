Премьера совсем скоро: электрический Porsche Macan снова заметили на тестах

Новинка поступит в продажу в 2023 году

Информация о том, что у Porsche Macan появится электрическая версия давно не секрет. Сейчас будущую серийную модель удалось запечатлеть во время дорожных тестов в Лапландии. К сожалению, рассмотреть внешность автомобиля в деталях невозможно — на кузове все еще немало маскировки. Это и фальшрадиаторная решетка, и лжепатрубки выхлопной системы, и наклейки, имитирующие фары. Задняя часть бокового остекления тоже прикрыта камуфляжем.

Премьера электрической версии Macan ожидается в конце 2022 года. В продажу электрокроссовер поступит в 2023 году. Предположительно, под другим именем.

Уже известно, что в основу новинки ляжет платформа Premium Platform Electric (PPE), разработанная вместе с Audi. Кроссовер получит пневматическую подвеску и полноуправляемое шасси. По некоторым данным, Macan EV будет заряжаться быстрее, чем Taycan. Покупателям новинку будут предлагать в версиях с задним или полным приводом.

Обычная версия Macan пережила плановое обновление летом 2021 года. Модель продержится на конвейере до 2024 года, а значит, некоторое время вариант с традиционным ДВС и электрическую модель будут продавать параллельно.