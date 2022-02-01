Британец, 72 года проездивший без прав, случайно попался за неправильную парковку

Мужчина, впервые севший за руль в 12 лет, до сих пор обходился без единого штрафа

Полиция Булуэлла, небольшого городка на севере Соединенного Королевства, опубликовала на официальной странице в Facebook пост о «злостном» нарушителе 1938 года рождения. Находчивый дедушка, водитель Mini One синего цвета, случайно попался на парковке возле одного из местных супермаркетов.

Само правонарушение не столь интересно как тот факт, что мужчина всю свою жизнь проездил без водительского удостоверения. Полицейским он рассказал, что водит автомобиль с 12 лет, то есть с 1950 года, и за все это время ему ни разу не приходила в голову мысль сдать экзамен и получить заветный документ.

Интересно еще и то, что за все эти годы он ни разу не попадал ни в какие передряги. Лишить дедушку права водить автомобиль у полицейских точно не выйдет, а вот штраф они, скорее всего, выпишут.