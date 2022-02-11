Geely выводит на рынок новый компактный кроссовер за $12 000

Компактный кроссовер Geely Coolray, который на китайском рынке продается под именем Binyue, подвергли масштабному рестайлингу. Модели полностью переработали внешность, приведя в соответствие с новым языком дизайна марки.

Фотографии обновленного автомобили просочились через базу данных Министерства промышленности Китая. Судя по ним, модель получила переработанную решетку радиатора, которая визуально объединена с крупным воздухозаборником, узкую светодиодную оптику, и другой по форме передний бампер. Крылья и капот кроссовера тоже выглядят иначе.

На корме внимание привлекает модернизированная дверь, узкие блоки фонарей, которые объединены между собой светодиодной полосой, выразительный спойлер и крупный диффузор. Нишу для номерного знака сдвинули вниз. В результате всех модернизаций внешность автомобиля стала соответствовать новому языку дизайна Geely Energy Storm.

Об изменениях в салоне кроссовера информации нет. Вероятно, его трогать не стали. Также прежней осталась и моторная гамма. Coolray доступен с 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем Volvo мощностью 181 л.с., который сопряжен с 7-ступенчатым «роботом» и системой переднего привода. На рынок новинка выйдет в первой половине текущего года. Ее стоимость стартует от 12 000 долларов.