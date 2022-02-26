Новости «Прихисток» — сайт по поиску жилья для тех, кто в нем нуждается

Здесь собрана вся информация о жилье в более безопасных районах Украины

Волонтеры запустили сайт «Прихисток», на котором, люди, вынужденные эвакуироваться из-за войны с Россией, могут найти безопасное убежище. Здесь собраны данные с контактами мест, где можно пережить трудные времена.

В приюте нуждаются тысячи людей. Если у вас есть возможность принять кого-то из них, разместите на сайте информацию об этом, указав скольких людей вы готовы принять, телефон и координаты убежища на карте.

Распространяйте информацию о «Прихистке» среди своих знакомых. Давайте вместе поможем людям, которым сейчас сложнее, чем нам. Сегодня мы должны быть собранными и сплоченными как никогда.