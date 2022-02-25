Мировые автопроизводители отказываются поставлять машины в Россию

О таком решении объявили шесть компаний

Ведущие американские и европейские производители автомобилей приняли решение о прекращении поставок новых транспортных средств в Россию. Причиной такого решения стало начало военных действий в отношении Украины, а также резкое падение курса рубля, из-за введенных санкций.

О приостановлении отгрузки машин объявили компании General Motors, Volkswagen, Skoda, Audi, Jaguar Land Rover и Porsche. До российский дилеров доедут только те автомобили, которые уже прошли процедуру растаможки и готовы к отгрузке.

Будут ли возобновлены поставки позже в компаниях не уточняют. Присоединится ли к этим производителям корейские и китайские компании – неизвестно. Вероятно, в скором времени жителям России придется довольствоваться продукцией местного автопрома.