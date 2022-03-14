Toyota придется сократить объемы производства

Японская марка испытывает проблемы с комплектующими

Toyota вынуждена скорректировать производственный план на второй квартал 2022 года из-за дефицита полупроводниковых чипов и перебоев с поставками автокомпонентов, связанных с развязанной Россией войной в Украине.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в компании, в апреле японские заводы Toyota выпустят на 20% меньше автомобилей, чем планировалось, в мае — на 10%, а в июне — на 5%. Конкретных цифр пока нет.

Также несколько иными будут итоги нынешнего финансового года, который в Японии заканчивается 31 марта. По некоторым данным, годовой объем производства компании составит 8,5 миллионов автомобилей, тогда как изначально планировалось выпустить более 9 миллионов.

Напомним, что 10 марта Toyota остановила производство автомобилей для российского рынка на предприятии в Санкт-Петербурге. Там собирают кроссоверы RAV4 и седаны Camry нового поколения. Таким образом, компания пополнила длинный список мировых автопроизводителей, которые приостановили или прекратили свою деятельность в стране-агрессоре.