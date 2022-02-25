Новости Пробки на дорогах в cторону западной границы Украины

Министерство инфраструктуры информирует о ситуации на автодорогах, ведущих к пограничным пропускным пунктам

В УкрАвтопроме сообщили о пробках на всех государственных автодорогах в западном пограничном регионе. На автотрассе М-11 Львов — Шегины пробка в сторону Польши растянулась на 6 километров.

На трассе М-10 Львов — Краковец на выезд стоят около 1000 транспортных средств, на трассе М-09 г. Рава-Русская — около 600 автомобилей.

На автодороге Т-14-01, ведущей к пункту пропуска Смильница на границе с Польшей, пробка растянулась на 10 километров.

Также пробка протяженностью около 5 километров образовалась на автодороге Т-14-03, ведущей к пункту пропуска Грушев на границе с Польшей.

На автодороге Т-14-08 к пункту пропуска Угринов — Долгобичув пробка выстроилась на 7 километров.

Напомним, что из-за введения военного положение выехать из страны не смогут мужчины в возрасте от 18 — 60 лет.