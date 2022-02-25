Внимание: показаны номера машин, которые ставят метки на дорогах

Эти авто замечены в Киеве

На дорогах и важных инфраструктурных объектах Украины начали ставить специальные метки для информирования российский войск. Они наносятся яркой краской и имеют форму кругов или крестов.

В Telegram-канале «Оперативный ВСУ» появились фото автомобилей, которые ставят эти метки на дорогах Киева. На снимках отчетливо видны номера машин. Патрульная полиция просит украинцев засыпать землей или накрывать подручными предметами эти метки, а также сообщать на линию 102.